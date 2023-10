Ubisoft aposta em lançamento de 'Assassin's Creed Mirage' para retomar protagonismo

"Nos últimos 4 ou 5 anos, a empresa tem decepcionado muito porque adiou grande parte de lançamentos de seus jogos", afirmou Charles-Louis Planade, analista da Midcap Partners, em entrevista à AFP.

Para ele, os novos lançamentos "melhorarão claramente a saúde financeira do grupo e o ajudarão a voltar a ser a Ubisoft que conhecemos há alguns anos", ressalta.

Com uma trama que se passa na Bagdá do século IX, a empresa adotou uma abordagem comercial agressiva para "Assassin's Creed Mirage", que será vendido por 50 euros (R$ 263, na cotação atual), em comparação ao preço tradicional da franquia que geralmente é de 70 euros (R$ 368).

Contando com um catálogo variado de sucessos, como "Raving Rabbids" e "Just Dance", o grupo francês ainda prevê lançar o jogo "Skull and Bones", anunciado inicialmente para 2018.

- Relançamento na bolsa -

No início do ano, dois sindicatos decretaram greves em todas as empresas da gigante de jogos eletrônicos para denunciar a gestão da liderança da multinacional, cuja imagem já havia sido seriamente afetada em 2020 por uma série de acusações de assédio, que provocaram numerosas saídas de dirigentes.