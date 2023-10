Voto, armas e liberdade de expressão: o início de mandato da Suprema Corte dos EUA

A Suprema Corte dos EUA, dominada pelos conservadores, tem uma agenda lotada no início de seu novo mandato, nesta segunda-feira (2), com direitos civis, porte de armas e liberdade de expressão sobre a mesa, além de outros casos importantes na lista de espera.

O máximo tribunal do país volta do recesso com apelos crescentes para que adote um código de ética depois da divulgação, no verão boreal (inverno no Brasil), de relatórios sobre juízes que receberam presentes e viagens de luxo.

A Corte, liderada por John Roberts, emitiu uma série de decisões controversas, como a anulação do direito ao aborto, a permissão a certos empregadores - por motivos religiosos - de negarem serviços a casais homossexuais, ou a rejeição de programas de cotas raciais em universidades.