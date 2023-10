Biden liga para aliados dos EUA para tranquilizá-los sobre ajuda à Ucrânia

Biden também alertou que o tempo está se esgotando antes que os fundos existentes acabem.

A ajuda americana à Ucrânia irá durar "dois meses" se os republicanos linha-dura não aprovarem um novo pacote para Kiev, declarou nesta terça-feira a Casa Branca.

O Pentágono garantiu que Washington pode continuar satisfazendo as necessidades militares da Ucrânia por "um pouco mais de tempo" com a ajuda que já foi autorizada, mas precisará da ação do Congresso para seguir apoiando Kiev.

Temos fundos suficientes para satisfazer as necessidades da Ucrânia no campo de batalha durante um pouco mais de tempo, mas precisamos que o Congresso atue para garantir que o nosso apoio não seja interrompido", declarou a jornalistas a vice-secretária de imprensa do Pentágono, Sabrina Singh.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirmou na segunda-feira que o presidente russo, Vladimir Putin, "está errado" se acredita que Moscou poderá superar a Ucrânia e seus aliados.

Ela acrescentou que os EUA anunciariam em breve novas ajudas para as forças armadas ucranianas, que serão retiradas de um orçamento de US$ 113 bilhões (R$ 577 bilhões) já aprovado pelo Congresso.