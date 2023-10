Campanha eleitoral começa em El Salvador com Bukele favorito

A campanha para as eleições de 4 de fevereiro, nas quais o presidente Nayib Bukele tentará uma polêmica reeleição, começou, nesta terça-feira (3), em El Salvador.

"Hoje começa oficialmente a campanha eleitoral para os candidatos e candidatas à Presidência e vice-presidência da República, por um período de 4 meses", escreveu a chefe do Tribunal Supremo Eleitoral, Dora Martínez, na rede social X, antigo Twitter.

"Vote no 'N' de Nayib Bukele. Vamos com tudo", publicou o partido governante Nuevas Ideas no X (antigo Twitter), enquanto o presidente do Congresso, o governista Ernesto Castro, escreveu nesta rede que está em andamento a "Operação 2024" e "com fé em Deus e de mãos dadas com o povo salvadorenho, continuaremos a refundação de nosso país".