Cervejaria Carlsberg finaliza acordo de licenciamento com filial controlada pelo Kremlin

Até 1º de abril, as reservas existentes podiam ser utilizadas pela Baltika, disse a Carlsberg, que encontrou alguém para assumir as suas atividades na Rússia um mês antes do governo russo confiscar seus bens.

Desde a ofensiva da Rússia na Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, e das primeiras sanções econômicas decretadas pelos ocidentais, muitas multinacionais deixaram a Rússia e outras suspenderam suas atividades nos setores petrolífero, automobilístico ou de luxo.

