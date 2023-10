Colômbia escava 'fornos' em busca de restos de desaparecidos incinerados

Outros falecidos foram levados para a Venezuela, do outro lado de um rio que fica a poucos metros da construção descoberta.

As pessoas ali queimadas "eram previamente torturadas e submetidas a vexames absolutamente humilhantes", explicou o pesquisador Javier Osuna, autor do livro "Me hablarás del fuego: los hornos de la infamia", sobre essa prática de guerra ao estilo nazista.

A partir dos depoimentos compilados, "pode-se inferir que não eram só pessoas mortas que entravam naqueles fornos", acrescentou Osuna.

Os especialistas tentam recuperar as pistas que sobreviveram com o passar do tempo e dos planos dos assassinos de alterar as provas e ficar impunes.

"O que fizemos foram ações de arqueologia forense, escavar e reconstruir a existência dessas estruturas", que poderiam ser a resposta à pergunta sobre o paradeiro de centenas de pessoas desaparecidas, disse Sánchez.

Embora se acreditasse ser impossível encontrar restos humanos, a escavação gerou uma pequena esperança para os familiares das vítimas, reunidos junto à operação. Fotos de seus entes queridos desaparecidos cercam outros fornos próximos.