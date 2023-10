Começa julgamento por fraude contra fundador da plataforma FTX Sam Bankman-Fried

Em apenas alguns anos, o graduado do Massachusetts Institute of Technology (MIT) transformou sua plataforma FTX na segunda maior bolsa de criptomoedas do mundo, acumulando uma fortuna gigantesca nessa trajetória.

A FTX fez uma agressiva campanha de marketing, associando-se a nomes de estrelas como a supermodelo Gisele Bündchen, ou ao astro do basquete americano Stephen Curry.

Bankman-Fried também salvou outras empresas do setor quando enfrentaram dificuldades.

No auge de sua carreira, "SBK", como é conhecido, tinha uma fortuna estimada em US$ 26 bilhões (R$ 133,3 bilhões na cotação do dia).

Seu império começou a ruir em novembro passado, quando uma reportagem expôs as relações de negócios entre a FTX e a Alameda Research, o braço de investimento em criptomoedas da empresa. As acusações denunciavam que os fundos de alguns clientes da FTX foram usados, sem seu conhecimento, para financiar a Alameda e fazer investimentos de risco.

O pânico foi gerado imediatamente. Investidores individuais e parceiros de negócios correram para recuperar seu dinheiro, a tal ponto que a FTX entrou em colapso e se declarou em quebra.