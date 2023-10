Costa Rica sofre consequências do aumento da migração na selva de Darién

Aproximadamente 300 migrantes já vivem no Catem.

"O lugar já conta com locais adequados para as atividades dos menores, com atendimento médico, com refeitórios para a alimentação das pessoas", disse à AFP o vice-diretor da Polícia de Migração da Costa Rica, Elías Quesada, de 38 anos.

O oficial comenta que a Costa Rica trabalha em conjunto com agências da ONU - como a Unicef, OIM e o Acnur.

"Aqui temos os espaços ideais", comenta Quesada, enquanto uma dúzia de crianças assiste a desenhos animados.

Quase 200 policiais vigiarão o local, 24 horas por dia.

Os migrantes com dinheiro para pagar os ônibus para a Nicarágua continuarão a sua viagem sem demora.