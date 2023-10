Dezenove estrangeiros são acusados de crime de agiotagem e extorsão no Uruguai

Os empréstimos iam de 5.000 pesoas (130 dólares ou 665 reais) a até 150.000 pesos (4.000 dólares ou 20.500 reais), com parcelas diárias de 500 pesos (13 dólares ou 67 reais) a 6.000 pesos (158 dólares ou 807 reais), dependendo da quantia concedida.

De acordo com a acusação, caso não se pagassem o solicitado, começavam as ameaças, até mesmo com armas de fogo, e a violência, chegando-se inclusive ao furto de bens como cobrança do empréstimo e a perseguição dos credores em suas residências particulares.

A promotora Irena Penza, responsável pelo caso, disse que os agiotas normalmente não residiam no Uruguai por muito tempo, e operavam na base da confiança, para o qual contavam com "alguns comparsas de nacionalidade uruguaia". Também destacou que suas atividades abrangiam outras regiões dentro e fora do país.

"Não há uma raiz exclusiva em Tacuarembó, mas sim em todos os departamentos do Uruguai, para não mencionar outras regiões e países próximos", declarou Penza ao Canal 4.

Segundo o documento da acusação, essa rede recrutava pessoas geralmente de nacionalidade colombiana, que viajam ao Uruguai com a promessa de um trabalho para ajudar suas famílias na Colômbia, "muitas vezes desconhecendo qual era efetivamente o teor da tarefa que iam desenvolver".

Chegavam "unicamente com uma passagem de ida, cujo custo deveria ser reembolsado ao recrutador com trabalho durante um período de um ano", acrescenta.