Envenenamento, a ameaça que paira sobre os opositores russos

Este opositor político, condenado em abril a 25 anos de prisão por "alta traição" por ter denunciado a invasão russa da Ucrânia, foi envenenado em 2015 e 2017, diz sua esposa Evguenia Kara-Murza, de 42 anos, à AFP.

"Nas duas ocasiões, deram-lhe 5% de chances de sobrevivência. Mas ele sobreviveu, apesar de tudo. Aprendeu a andar novamente e a usar uma colher", conta.

- Os "longos tentáculos" de Putin -

A mulher, citando uma investigação jornalística, atribui o envenenamento do marido à "mesma equipe" envolvida no de Alexei Navalny, principal opositor russo e que se encontra na prisão. "Assassinos a serviço do Estado Russo", resume.

A Rússia de Vladimir Putin foi construída com base na "agressão" e na "intimidação", estima. "Se não usasse esses métodos de repressão, não existiria".