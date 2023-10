EUA sanciona rede chinesa que fornece precursores de fentanil a cartéis mexicanos

Os Estados Unidos sancionaram, nesta terça-feira (3), uma rede chinesa por fornecer substâncias a traficantes de drogas, como os cartéis mexicanos, para fabricar fentanil e outras drogas sintéticas, às vésperas de uma reunião bilateral de segurança no México.

Em várias acusações na Flórida, o Departamento de Justiça acusou oito empresas sediadas na China e 12 de seus executivos "por crimes relacionados à produção, distribuição e importação de fentanil, outros opioides sintéticos, metanfetaminas e seus precursores químicos", ou seja, as substâncias com as quais são fabricadas, afirmou o procurador-geral Merrick Garland em coletiva de imprensa em Washington.

Além disso, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, sigla em inglês) do Departamento do Tesouro impôs sanções a 28 pessoas e empresas. Vinte e cinco delas estão na China (incluindo os sancionados pelo Departamento de Justiça) e três no Canadá.