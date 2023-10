Explosão em refinaria ilegal da Nigéria deixa ao menos 18 mortos

Pelo menos 18 pessoas, incluindo uma mulher grávida, morreram em uma explosão em uma refinaria de petróleo ilegal no sudeste da Nigéria, disse um oficial de segurança em um comunicado divulgado nesta terça-feira (3).

"O incêndio começou muito tarde, e 18 vítimas foram queimadas a ponto de ficarem irreconhecíveis, enquanto 25 feridos foram socorridos", declarou o porta-voz do Corpo Nigeriano de Defesa Civil e Segurança (NSCDC, na sigla em inglês) do estado de Rivers, Olufemi Ayodele.

A explosão ocorreu no domingo, ao final do dia, no estado de Rivers, região do Delta do Níger devastada por décadas de vandalismo e de exploração ilegal de hidrocarbonetos.