Fabricantes de dez medicamentos negociarão preços com o governo dos EUA

Fabricantes de dez medicamentos para doenças graves, selecionados no início do ano para negociar preços com o governo dos Estados Unidos, aceitaram participar das negociações, anunciou a Casa Branca nesta terça-feira (2).

O anúncio ocorre apesar da rejeição contínua das empresas farmacêuticas à iniciativa, na qual o governo federal busca negociar os preços dos medicamentos cobertos pelo Medicare, o programa de planos de saúde para maiores de 65 anos dos Estados Unidos.

A histórica Lei de Redução da Inflação (IRA) do presidente Joe Biden, o principal pacote de políticas legislativas de transição energética e reformas sociais que assinou no ano passado, permitiu ao Medicare começar a negociar os preços dos medicamentos pela primeira vez em seus quase 60 anos de existência.