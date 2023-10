Filho de Biden vai declarar inocência em processo por posse de arma

E recebeu uma terceira acusação por posse ilegal de arma, que manteve durante 11 dias em outubro de 2018, antes de se livrar do revólver.

O advogado do filho do presidente, Abbe Lowell, informou ao tribunal que Hunter Biden se declarará inocente após a leitura das acusações às 10H00 (11H00 de Brasília) em um tribunal federal de Wilmington, a cidade da família Biden.

Lowell solicitou ao juiz Christopher Burke autorização para que Hunter Biden, morador da Califórnia, participasse na audiência por videoconferência, mas o pedido foi negado.

"O acusado não deve receber nenhum tratamento especial nesta questão", afirmou Burke.

Em julho, o réu chegou a um acordo com o procurador federal David Weiss sobre as acusações de fraude fiscal e de posse de arma para evitar a possibilidade de prisão, mas o juiz expressou ceticismo sobre alguns termos e o acordo não foi concretizado.

Se for considerado culpado, Hunter Biden pode, em tese, ser condenado a até 25 anos de prisão, mas na prática este tipo de crime, se não for acompanhado por outras acusações, não costuma ser punido com sentenças de prisão.