Justiça espanhola investigará mortes em boate latina como homicídio culposo

Montealegre decidiu não comparecer à celebração do 30º aniversário de Eric Torres na área reservada do segundo andar da discoteca, descrita como "um labirinto" por uma testemunha, e onde as autoridades suspeitam que o incêndio possa ter começado.

"Era o costume. Toda a família e amigos se reuniram, mas desta vez eu não quis, talvez tenha sido uma premonição", relatou a mulher citada pelo El País.

Para ajudar na investigação, os bombeiros de Múrcia trabalham em um relatório, explicou o porta-voz Juan Ángel Navidad, que informou ao canal Antena 3 que quatro das vítimas poderiam ter se escondido em um banheiro do segundo andar, que desabou.

Outros sete corpos foram encontrados em "dois grupos ao longo do mesmo corredor, logo acima do hall de entrada do (segundo) andar", acrescentou.

