Menos roupas e menos cores na Semana de Moda de Paris

"Onde estão as cores? Onde estão suas ideias, além das que vêm de arquivos?", repreendeu a veterana observadora de moda Cathy Horyn, agora no The Cut, da New York Magazine.

- A urgência floral de Balmain -

Balmain desafiou a tendência sem cores com um espetáculo brilhante e exuberante, após o roubo de cerca de 50 de suas peças apenas 10 dias antes do desfile.

Muitas rosas se destacaram em uma modelo que parecia quase submersa em um buquê vermelho, outra exibia um redemoinho de penas douradas com rosas nas pontas e uma variedade de tops, vestidos e minissaias estampados, além de algumas criações florais elaboradas e brilhantes que beiravam a extravagância da alta costura.