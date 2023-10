Ministra do Interior britânica mantém seu discurso de controle rigoroso da imigração

A ministra criticou ainda o discurso usado pela esquerda, opondo os britânicos "que respeitam as leis" e "trabalham arduamente" a uma "minoria woke (progressista) privilegiada, com crenças luxuosas", que apoia os ativistas climáticos que "bloqueiam as ruas" com manifestações, a quem descreveu como "eco-imbecis".

Embora a maioria dos delegados tenha aplaudido o discurso de Braverman, também houve vozes dissonantes, como Andrew Boff, um político conservador da região de Londres, que foi expulso da sala após protestar contra o discurso da ministra.

O jornal The Guardian afirmou que o discurso de Braverman se aproximou do "território da extrema direita" e sugeriu que os conservadores poderiam em breve ser classificados como um partido desta ideologia.

O outro tema em destaque no terceiro dia do Congresso do Partido Conservador foi a segunda linha de trem de alta velocidade do Reino Unido, chamada HS2, em perigo devido ao excesso de custos.

O primeiro-ministro Rishi Sunak evitou se pronunciar sobre o futuro do projeto.

"O que as pessoas esperam de mim é que eu reserve um tempo para examinar adequadamente o projeto e garanta que tomemos a decisão certa a longo prazo", disse Sunak à BBC.