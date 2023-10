Paquistão ordena que afegãos em situação irregular saiam do país

Já o ministro do Interior do Paquistão, Sarfraz Bugti, indicou que há pelo menos 1,7 milhão de afegãos em situação irregular no país.

"A data-limite é 1º de novembro" para migrantes e estrangeiros que vivem de forma irregular no Paquistão, anunciou Bugti à imprensa.

"Se não saírem (...) então todas as agências de segurança das províncias e do governo federal serão mobilizadas para deportá-los", acrescentou.

Em um comunicado divulgado na rede social X (antigo Twitter), a embaixada do Afeganistão disse que mais de 1.000 cidadãos foram detidos no Paquistão nas últimas duas semanas e que metade tinha o "status" migratório regularizado.

Bugti anunciou, ainda, que, a partir de novembro, os afegãos poderão entrar no Paquistão apenas com visto, ou passaporte.

Nas últimas décadas, milhões de afegãos fugiram de sucessivos conflitos, rumo ao Paquistão, utilizando seu documento de identidade como documento de viagem.