Portugal cortará isenção fiscal a aposentados estrangeiros

Portugal vai deixar de conceder isenções fiscais a aposentados estrangeiros a partir de 2024, pois isso estaria contribuindo para o aumento dos preços do setor imobiliário em plena crise de moradia, anunciou o primeiro-ministro António Costa.

"Manter tal medida no futuro seria prolongar uma medida de injustiça fiscal injustificável e seria uma forma indireta de os preços do mercado imobiliário continuarem subindo", declarou o chefe do governo socialista em entrevista à CNN Portugal na noite de segunda-feira (2), acrescentando que as isenções já concedidas permanecerão em vigor.

Criada em 2009 para os estrangeiros que vivem pelo menos metade do ano em Portugal, esta isenção concedida por dez anos foi total até 2020. Desde então, os recém-chegados puderam se beneficiar de uma taxa de imposto reduzida de 10%.