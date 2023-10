Presidente da Ucrânia visita a frente leste

Zelensky afirmou que conversou sobre "a situação operacional no campo de batalha, temas da atualidade e sobre as necessidades com os comandantes de brigada e com os combatentes".

A Ucrânia iniciou em junho uma lenta contraofensiva no leste e no sul para recuperar territórios ocupados pela Rússia desde a invasão, que começou em fevereiro de 2022, mas na área de Kupiansk são as tropas de Moscou que estão no ataque.

As autoridades ucranianas pediram em agosto à população de Kupiansk que abandonasse a região e em 20 de setembro o exército afirmou que teme novos ataques russos.

