Refugiados de Nagorno-Karabakh se abrigam em estação de esqui na Armênia

O outono adornou com as cores ocre e dourado as florestas de faias que cercam Aghveran, uma estação de esqui popular entre os habitantes de Ierevan, onde armênios de Nagorno-Karabakh se refugiaram da angústia do bloqueio e da guerra.

Esta localidade, cerca de 40 quilômetros ao norte de Ierevan, é um popular destino de férias para os moradores da capital da Armênia, que vão ao local para esquiar no inverno e também aproveitar o clima suave no verão.

A chegada destes refugiados comoveu Siranouch Kaitsakian, gerente do Arthurs Aghveran Resort. "Uma avó levou dez fatias de pão, nada mais. Ela disse que não comia há muito tempo. Mas, no geral, eles estavam apáticos: perderam tudo", disse ele emocionado.