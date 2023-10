Republicano McCarthy tenta sobreviver em votação histórica no Congresso dos EUA

O embate surge dois dias depois de a Câmara de Representantes e o Senado terem aprovado, por maioria bipartidária em ambos os casos, uma medida para evitar um custoso "shutdown" do governo, ao prolongarem o financiamento federal até meados de novembro.

Os ultraconservadores se irritaram com o que consideraram um golpe de McCarthy, que havia prometido o fim da legislação provisória acordada às pressas com o apoio do partido da oposição, e um regresso ao orçamento através do processo de comissão.

Em uma reunião dos republicanos da Câmara, nesta terça-feira, McCarthy disse a seus correligionários que a luta chegaria ao plenário da Câmara ao meio-dia (horário local), informou a assessoria do Congresso, começando com uma votação preliminar destinada a "apresentar" a moção de Gaetz para, então, estrangulá-la já em sua incepção.

