Rússia afirma que ataques da Ucrânia na linha de frente 'fracassaram'

Shoigu afirmou que o Exército russo "impediu todos os ataques em direção a Soledar-Bakhmut", na frente leste, uma área onde as tropas ucranianas também reivindicaram a tomada de duas localidades.

"Nossas tropas enfraqueceram significativamente o potencial de combate do inimigo e infligiram danos importantes", disse Shoigu.

A antecipada contraofensiva ucraniana, que começou em junho, depois que as forças de Kiev receberam tanques ocidentais e treinamento, enfrenta as linhas de defesa russas, fortalecidas com minas e armadilhas explosivas.

A operação conseguiu retomar algumas poucas localidades, no momento em que se aproxima o inverno (hemisfério norte, verão no Brasil).

