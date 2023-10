Trio vence o Nobel de Física por estudo sobre elétrons

O júri elogiou os vencedores pela criação de "pulsos extremamente curtos de luz que podem ser usados para medir os processos rápidos nos quais os elétrons se deslocam ou mudam de energia".

"As contribuições dos laureados permitiram os estudos de processos que são tão rápidos que antes eram impossíveis de acompanhar e a identificação de diferentes moléculas, por exemplo, em diagnósticos médicos", afirmou o Comitê Nobel.

As descobertas "abrem a porta para o mundo dos elétrons", as partículas elementares muito leves com carga elétrica negativa que gravitam ao redor do núcleo atômico.

- "Muito, muito especial" -

Professora na Universidade Lund da Suécia, Anne L'Huillier, 65 anos, se tornou a quinta mulher a vencer o prêmio de Física desde a criação do Nobel, em 1901.