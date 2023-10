Trump comparece a segundo dia de julgamento por fraude em Nova York

Donald Trump, acusado juntamente com seus dois filhos de ter inflacionado o valor de seus ativos imobiliários na década de 2010, compareceu ao tribunal de Manhattan nesta terça-feira (3), no segundo dia deste julgamento civil.

Antes de entrar na sala, o ex-presidente voltou a atacar diante da imprensa a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, a quem chamou de "muito corrupta" e "extremamente incompetente".

Depois sentou-se na sala do tribunal em frente à Arthur Engoron, juiz instrutor do caso, e na presença de um dos seus filhos, Eric Trump, e de James, que iniciou a investigação contra a empresa familiar do magnata e de dois dos seus filhos (Donald Jr e Eric), a Trump Organization.