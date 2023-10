Atores e estúdios de Hollywood mantêm conversas sobre greve

Os atores de Hollywood em greve tinham uma reunião agendada com os dirigentes dos estúdios em Los Angeles nesta quarta-feira (4), aumentando as esperanças de que centenas de filmes e programas de televisão possam finalmente retomar a produção em breve.

A reunião prevista entre os negociadores do sindicato de atores de cinema (SAG-AFTRA) e os chefes dos estúdios, como Disney e Netflix, é a segunda desta semana. Ela ocorre uma semana depois de os roteiristas de Hollywood terem voltado ao trabalho após resolverem sua própria greve.

Dada a agitação das negociações e as semelhanças entre as reivindicações do SAG-AFTRA e as dos roteiristas, muitos atores presentes nos piquetes nesta semana expressaram otimismo quanto à possibilidade de se chegar a um acordo em breve.