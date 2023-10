Banco Mundial desaconselha dolarização na Argentina sem disciplina fiscal

"É muito cedo para falar de hiperinflação" no país, entendida como uma inflação de 50% ao mês, acrescentou o economista.

Segundo o Banco Mundial, a situação econômica na Argentina deve melhorar a partir do ano que vem, com crescimento do PIB de 2,8% e, em 2025, de 3,3%.

erl/mr/rpr/dd

© Agence France-Presse