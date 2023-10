Caçadores inuítes culpam navios de cruzeiro por desaparecimento de narvais

Os inuítes caçam estas baleias dentadas com arpões e rifles, respeitando cotas estritas, desde que a lucrativa exportação das presas foi proibida em 2004.

Mas as mudanças climáticas estão reduzindo o hábitat dos narvais e cientistas alertam que eles irão desaparecer por completo do leste da Groenlândia se a caça não for banida.

Os números caíram tanto que os caçadores conseguiram encontrar apenas o suficiente para alcançar a cota em 2021.

O gelo mais frágil por causa do aquecimento global também dificulta rastrear as focas - outro item básico da dieta local -, nos buracos que elas abrem no gelo para respirar.

"Não há gelo agora, enquanto antes havia gelo o ano todo", afirma Arqe-Hammeken, olhando para o mar de Ittoqqortoormiit.

Seu avô costumava entretê-lo com histórias de captura de focas nos arredores da cidade. Agora, os caçadores precisam se aventurar no interior do fiorde para encontrá-las.