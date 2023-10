Chapéu de Napoleão Bonaparte será leiloado na França

Em 2014, um empresário sul-coreano comprou um chapéu de Napoleão por 1,8 milhão de euros (cerca de R$ 5,8 milhões na cotação da época), um recorde de venda para este artefato, cujo leilão também foi organizado pela Osenat.

O acessório estava em bom estado e pertencia ao acervo da família real de Mônaco.

Em 2018, outro chapéu que, segundo a casa de leilões De Baecque et Associés, foi usado durante e Batalha de Waterloo, foi vendido por 350.000 euros (em torno de R$ 1,5 milhão de reais na cotação da época). O artefato pertencia à coleção de Jean Louis Noisiez, fundador do grupo de limpeza e outros serviços GSF.

O chapéu de dois bicos, também conhecido como bicorne, foi fabricado por Pierre-Quentin-Joseph Baillon, oficial do imperador desde 1806. Permaneceu na família de Napoleão até o final do século XIX, antes de ser revendido a diversos colecionadores.

De acordo com especialistas, o estadista adicionou a roseta com as cores da bandeira da França quando estava no Mediterrâneo, ao retornar da ilha de Elba, em 1º de março de 1815.

A venda deste item histórico está prevista para 19 de novembro em Fontainebleau, nos arredores de Paris. A estimativa do valor inicial ainda não foi informada.