Chile expulsa 30 colombianos e haitianos condenados pela justiça

As autoridades chilenas expulsaram do país, nesta quarta-feira (4), 27 colombianos e três haitianos, que foram levados em um avião da Força Aérea a Porto Príncipe e Bogotá, em cumprimento a uma decisão judicial.

As pessoas expulsas "cumpriam sentenças inferiores a cinco anos e um dia por crimes diversos, como roubo com violência, roubo com intimidação, tentativa de homicídio e tráfico de drogas, entre outros", informou o Serviço Nacional de Migrações por meio de nota.

Entre os estrangeiros expulsos, custodiados no avião por 30 policiais, está uma pessoa que foi detida quando entrou, vinda da Bolívia, com 11 quilos de maconha.