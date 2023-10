Comitiva do governo visita Manaus e anuncia medidas contra seca extrema

Uma comitiva do governo federal, liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, visitou Manaus, nesta quarta-feira (4), para avaliar a emergência causada pela seca extrema na região e definir medidas para mitigar seus impactos.

"Levamos o vice-presidente da República (...) e sua comitiva ao Porto de Manaus para mostrar a régua histórica de medição do nível do rio Negro e conversar com alguns trabalhadores da área portuária", publicou no Instagram o governador do estado, Wilson Lima, junto com um vídeo da visita às instalações.

Depois, as autoridades, incluindo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, sobrevoaram áreas afetadas pela seca, de acordo com a imprensa.