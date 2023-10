Crescem críticas no Quênia à missão 'arriscada' no Haiti

Os legisladores anunciaram nesta quarta-feira que vão convocar o diretor da polícia, Japhet Koome, e o ministro do Interior, Kithure Kindiki, para obterem mais detalhes da intervenção.

O presidente do Quênia, William Ruto, afirmou que se trata de "uma missão pela humanidade" em um país devastado pelo colonialismo. Já o ministro das Relações Exteriores, Alfred Mutua, alega que é "a vontade de Deus" ajudar os descendentes de escravos africanos no Haiti.

As forças de segurança do Quênia - principalmente militares, mas também policiais - foram enviadas para diferentes partes do mundo, mas a missão do Haiti é "extraordinariamente arriscada", afirmou o diretor do programa para África do International Crisis Group, Murithi Mutiga.

"Os desafios de segurança no Haiti são muito diferentes, pois existem gangues que operam em áreas densamente povoadas, em assentamentos pobres, que conhecem muito bem o terreno e têm interesse comercial em manter esse controle", explicou.

- "Uma missão suicida" -

Tonui destacou que os policiais quenianos "não são treinados como os militares para ler um mapa. Eles não são treinados em comunicações. Não são treinados para manusear armas como metralhadoras", observou ele.