Deslocados pela mudança climática, tubarões ameaçam vida marinha na Califórnia

Não havia tubarões-brancos jovens rodeando as famosas praias do centro da Califórnia, nos Estados Unidos, mas à medida que a mudança climática se intensifica, as águas mais quentes estão atraindo estes animais para o norte, o que pode gerar consequências catastróficas para todo um ecossistema.

Apesar de sua temida reputação, criada em parte pela franquia cinematográfica "Tubarão", o principal risco destes predadores não é para os banhistas e surfistas, mas para as lontras.

"Descobrimos que, com o tempo, o número de mordidas em lontras-marinhas aumentou drasticamente nesta região. Isso gera um impacto real na população de lontras", afirmou o ecologista marinho Salvador Jorgensen, da Universidade do Estado da Califórnia.