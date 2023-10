Encarnação de Charles Darwin segue seus passos e visita Galápagos

Noll construiu uma réplica do escritório de Darwin no porão de sua casa. Também visitou a casa, na qual o biólogo inglês escreveu "A origem das espécies".

E foi além. Há dois anos, começou a planejar sua visita a Galápagos, um arquipélago de flora e fauna únicas no mundo, localizado a 1.000 quilômetros da costa do Equador.

O plano? Seguir os passos do naturalista que chegou às ilhas em 1835 a bordo do "HMS Beagle". Noll não viaja no antigo navio da Marinha britânica, mas vai de uma ilha a outra em um cruzeiro da empresa Quasar Expeditions, que o ajudou a realizar seu sonho.

A empresa "patrocinou parcialmente a viagem do sr. Noll em troca de seu tempo e dedicação com essas fotos e vídeos", que serão usados para promover viagens às ilhas, disse o diretor de marketing da Quasar, Fernando Diez, à AFP.

De chapéu e bengala na mão, o microbiologista chegou à Ilha de Santa Cruz, onde fica a estação científica Charles Darwin, propriedade da fundação homônima. Ali, posou ao lado de uma estátua do inglês ainda jovem.

- Experiência "imersiva" -

Fiel ao personagem, Noll mantém um pequeno diário de viagem. Nele, anota suas impressões, enquanto observa réplicas de mapas antigos e exemplares preservados de sabiás-das-galápagos (Mimus parvulus), espécie de ave endêmica das ilhas.