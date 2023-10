Enchentes na Grécia devastaram colheita de maçãs

"Havia aqui uma plantação de maçãs. Todas as árvores foram arrastadas pelas enchentes", disse à AFP Thymios Ikonomou, de 53 anos, agricultor de maçãs em Zagora.

Ele luta com o volante quando sua caminhonete fica presa na lama das ladeiras do Monte Pelion, devastado pelos dilúvios que atingiram a Grécia no início de setembro. Por fim, desiste de subir a estrada cheia de pedras.

A tempestade Daniel matou 17 pessoas, milhares de animais e causou grandes prejuízos nesta importante região agrícola.