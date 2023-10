Ex-primeira-dama francesa Carla Bruni revela que teve câncer de mama

A ex-primeira dama francesa Carla Bruni revelou ter sido "diagnosticada com câncer de mama" há quatro anos, em um vídeo publicado no Instagram, no qual encoraja mulheres a fazerem exames.

"Há quatro anos fui diagnosticada com câncer de mama", a ex-primeira dama contou em silêncio, enquanto deslizava folhas de papel com a mensagem.

Sem mais detalhes sobre a doença, além de seu tratamento - cirurgia, radioterapia e hormonioterapia -, Carla Bruni disse que teve "sorte".