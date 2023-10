Força internacional no Haiti e o medo de repetir erros do passado

Na segunda-feira, o Conselho de Segurança das Nações Unidas deu sinal verde a esta missão separada da ONU e liderada pelo Quênia. Embora Nairóbi tenha prometido 1.000 membros de forças de segurança, o número total e a forma como serão constituídos são desconhecidos.

A cifra de 2.000 soldados é mencionada com frequência, o que seria um número "limitado" ante uma possível "guerrilha urbana", alerta Robert Fatton, ao lembrar que a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (Minustah), liderada pelo Brasil e que funcionou entre 2004 e em 2017, chegou a 10 mil capacetes azuis.

- Um grande desafio -

A Minustah, que nunca conquistou a confiança dos haitianos, inicialmente esteve perto de livrar Porto Príncipe das gangues. No entanto, o terremoto devastador de 2010 apagou seu progresso e a imagem da missão foi manchada por acusações de abuso sexual e pelas 10 mil mortes por cólera, levada ao país pelas forças de paz nepalesas.

Desde então, as gangues só prosperaram. Multiplicaram os assassinatos, os sequestros e o recrutamento de jovens haitianos e turvaram ainda mais o futuro do país mais pobre das Américas. Se estas gangues decidirem lutar, terão mais membros e melhores armas do que a polícia, o que representará um grande desafio para a futura força internacional.

Emiliano Kipkorir Tonui, que supervisionou o envio de tropas do Quênia para vários países, duvida que a polícia queniana - que sofreu baixas no seu país - esteja à altura do desafio representado por gangues armadas com "metralhadoras pesadas".