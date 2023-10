França dissolve o grupo católico Civitas

O governo francês dissolveu, nesta quarta-feira (4), o grupo fundamentalista católico Civitas, cuja ideologia próxima da extrema direita beira por vezes o 'complotismo'.

"Os valores defendidos por este movimento não têm lugar na nossa república", afirmou o ministro do Interior, Gérald Darmanin, em mensagem na rede social X.

As acusações contra o grupo Civitas incluem as suas "teses antissemitas e islamofóbicas", a sua defesa dos colaboracionistas franceses com os nazistas e as suas críticas à comunidade LGBTQIA+.