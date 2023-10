Igreja Católica inicia Sínodo entre expectativas de abertura e receios conservadores

- O Sínodo não é um Parlamento" -

A 16ª Assembleia Geral Ordinária começou oficialmente na manhã desta quarta-feira com uma missa na Praça de São Pedro do Vaticano, com a participação do papa, que discursará durante a tarde, antes do início formal dos debates.

Diante das "expectativas, esperanças e alguns medos" provocados pelo Sínodo, Francisco recordou que o encontro "não é um Parlamento".

"Não estamos aqui para fazer uma reunião parlamentar ou um plano de reforma, mas para caminhar juntos", destacou, antes de alertar contra "algumas tentações perigosas: ser uma Igreja rígida, que se arma contra o mundo e olha para trás; ser uma Igreja apática, que se submete às modas do mundo; ser uma Igreja cansada, fechada em si mesma".

Desde que assumiu o pontificado em 2013, Francisco trabalha para reformar a governança da Igreja, que pretende tornar menos vertical e mais próxima dos fiéis, embora tenha esbarrado em uma forte resistência interna.

Pela primeira vez na história da Igreja, freiras e mulheres laicas poderão participar nas consultas do Sínodo e inclusive votar.