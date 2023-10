Incêndio força evacuação de 3.000 pessoas na ilha espanhola de Tenerife

Um incêndio no nordeste da ilha espanhola de Tenerife, no arquipélago turístico das Canárias, provocou a evacuação de 3.000 pessoas, anunciaram as autoridades nesta quarta-feira (4).

Aproximadamente 2.400 pessoas foram evacuadas por precaução na cidade de Santa Úrsula e mais 600 na cidade de La Orotava, afirmou o vice-presidente do governo regional, Lope Afonso, no Facebook.

O fogo agora "está estabilizado, então estaremos atentos à sua evolução para ver se nas próximas horas podemos realocar os moradores", disse Blanca Pérez, conselheira encarregada de situações de emergência.