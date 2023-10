Inuítes da Groenlândia sob a ameaça das mudanças climáticas

Caroline Bouchard, cientista-sênior do Centro de Pesquisas Climáticas da Groenlândia em Nuuk, diz temer que o recuo das geleiras vá tornar Scoresby Sound "um ecossistema menos rico".

As geleiras que chegam ao mar produzem a "ressurgência" - empurrando para cima as águas ricas em nutrientes do fundo do fiorde com suas águas frias de degelo.

Mas à medida que as geleiras derretem, elas recuam para o interior e o ecossistema perde estes nutrientes: o plâncton que alimenta o bacalhau-polar, que por sua vez alimenta a foca e o urso, dos quais dependem os inuítes de Ittoqqortoormiit.

- Consequências catastróficas -

No convés do Kamak, Bouchard checa o conteúdo de suas redes, à medida que a luz brilhante do sol do Ártico ilumina a miríade de vida marinha em sua placa de Petri.