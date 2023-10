Macron defende inclusão do aborto na Constituição francesa 'o mais rápido possível'

O presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu nesta quarta-feira (4) a inclusão do aborto na Constituição da França "o mais rápido possível", entre outras reformas da Carta Magna por ocasião de seu 65º aniversário.

A medida foi aprovada pelas duas câmaras do Parlamento, que agora precisam decidir se a mudança será registrada como um "direito", como aprovado pela Assembleia, ou como uma "liberdade", como deseja o Senado.

Macron, que já abordou a "liberdade" do aborto para as mulheres, pediu a retomada das discussões para chegar a um acordo "o mais rápido possível" e assim reunir as duas câmaras para a aprovação final.