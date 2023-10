Mais de mil migrantes chegam de trem à fronteira México-EUA

Mais de mil migrantes chegaram na terça-feira (3) em Ciudad Juárez, na fronteira entre México e Estados Unidos, após uma viagem difícil de 10 dias em um trem de carga e com a esperança de entrar no território americano.

Muitos migrantes sem documentos, em sua maioria venezuelanos, chegaram à fronteira procedentes do estado central do México, uma área movimentada e que fica no meio caminho em direção à fronteira para aqueles que entram pelo extremo sul do país.

Assim que o trem parou, os migrantes desceram do topo dos vagões, onde quedas fatais ou mutilação de membros são frequentes.