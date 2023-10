Milei é denunciado na justiça por adversária nas presidenciais da Argentina

"Javier Milei ultrapassou o âmbito do exercício do direito à liberdade de expressão", afirma o texto de uma das denúncias de Bullrich, publicado pela Infobae.

As manifestações do deputado e candidato "tiveram como objeto não apenas obter uma vantagem eleitoral baseada em mentiras, como também incitar a geração de ódio por razões políticas e destruir ou prejudicar o exercício de meus direitos políticos e, ao mesmo tempo, a igualdade de tratamento na esfera da discussão democrática".

Bullrich, hoje com 67 anos, foi militante da Juventude Peronista, mas nega ter feito parte do grupo guerrilheiro Montoneros, do qual seu cunhado Rodolfo Galimberti foi um líder de destaque. A organização entrou na clandestinidade em 1974, sob o governo democrático de Isabel Perón.

Nas primárias partidárias de 13 de agosto, o partido de Milei foi o mais votado (29,8%), seguido pelo Juntos pela Mudança de Bullrich (28%) e a formação no poder, o União pela Pátria, pelo qual concorre o ministro da Economia, Sergio Massa (27,2%).

