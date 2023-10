Milei seduz jovens argentinos: do YouTube para a Casa Rosada?

Foi assim que Tiago e muitos outros jovens o conheceram, cativados por seus discursos passionais e agora pela promessa de conquistar a liberdade.

"Eu o acompanho desde os 10, 11 anos", explica Tiago à AFP no comício em San Martín, na província de Buenos Aires, o maior colégio eleitoral da Argentina, onde Milei concentra suas energias.

"Você vê que seus pais estão com dificuldades financeiras, que estão sempre xingando os políticos, e um dia você o vê no YouTube, aperta o play, começa a ouvi-lo falar e é algo que fica com você. Ele não quer te fazer de bobo como todos os outros políticos", continua o rapaz que veste uma camisa branca com uma fina gravata preta e tem cabelos loiros e com tranças.

"Ele vai direto ao ponto, é muito explícito, não vai te contar mentiras".

- Relação "volátil" -

Um total de 35,3 milhões de argentinos estão habilitados para ir às urnas em 22 de outubro, dos quais 9,5 milhões têm entre 16 e 29 anos - o voto é facultativo a partir dos 16 anos e obrigatório a partir dos 18.