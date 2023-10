Mudança climática é grande ameaça para anfíbios, diz estudo

As salamandras e os triturus são as espécies mais afetadas, e a ameaça se concentra nas ilhas do Caribe, na Mesoamérica, nas áreas tropicais dos Andes, em Madagascar e no Sri Lanka, entre outras regiões.

Em climas extremos ligados à mudança climática, os anfíbios se desidratam rapidamente e também perderam os espaços úmidos necessários para sua reprodução.

Tempestades mais frequentes e intensas, enchentes ou o aumento do nível do mar podem destruir as florestas onde vivem e se reproduzem.

"Em muitos casos, essas mudanças ocorrem muito rápido para que possam se adaptar", disse Kelsey Neam, especialista do Grupo de Especialistas em Anfíbios da Comissão de Sobrevivência de Espécies da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN).

"A mudança climática é uma ameaça subestimada para os anfíbios" e vai se tornar "mais evidente", disse Neam, coautora do estudo.

"O esperado é que a mudança climática leve as espécies à extinção", afirmou Neam à AFP.