Países da UE alcançam acordo sobre reforma do pacto migratório

Os países da União Europeia (UE) alcançaram nesta quarta-feira (4) um acordo fundamental para avançar na reforma do Pacto de Migração e Asilo, anunciou a presidência do Conselho da UE, exercida pela Espanha.

Em uma mensagem na rede social X (antigo Twitter), a presidência espanhola do Congresso anunciou que "os embaixadores da UE chegaram a um acordo sobre a regulamentação que abordará as situações de crises e força maior, no âmbito da migração e do asilo".

O acordo rompe, assim, com uma virtual paralisia das negociações que se arrastaram durante três anos.