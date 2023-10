Premiê britânico se apresenta como paladino da mudança em congresso conservador

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, buscou nesta quarta-feira (4) se apresentar como o paladino da mudança, tendo como pano de fundo as próximas eleições, no encerramento do congresso anual do Partido Conservador.

"Seremos audaciosos. Daremos ao país aquilo de que ele tanto precisa e que, no entanto, tem-lhe sido muitas vezes negado", proclamou, apesar de seu partido estar no poder há 13 anos.

"Nossa missão é mudar fundamentalmente o nosso país", frisou o chefe do Governo, de 43, no comando do país há quase um ano, em seu discurso de cerca de uma hora em Manchester.