Presidente do Azerbaijão recusa encontro com primeiro-ministro da Armênia

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, não viajará à Espanha na quinta-feira (5), onde estava programada uma reunião com o primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinian, após as recentes declarações de países europeus a favor da Armênia, informou nesta quarta-feira (4) uma fonte do governo azerbaijano.

"O Azerbaijão não considerou necessário participar nas negociações que acontecerão na cidade espanhola de Granada", afirmou a fonte, que pediu anonimato, confirmando informações da imprensa de Baku.

Pashinian, por outro lado, confirmou a sua participação na reunião de Granada, e disse no Parlamento armênio que é "uma pena" que a reunião com o presidente do Azerbaijão não aconteça na cidade andaluz.