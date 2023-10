Trio vence Nobel de Química por pesquisas sobre pontos quânticos

Poucas horas antes do anúncio oficial dos vencedores, um comunicado de imprensa com os nomes dos cientistas foi enviado por engano a alguns meios de comunicação sueco. Hans Ellegren, secretário-geral da Real Academia Sueca de Ciências, responsável pelo anúncio, lamentou a divulgação antecipada.

"É algo muito infeliz. Lamentamos profundamente o ocorrido. O mais importante é que isso não afetou em nada a atribuição do prêmio", disse.

O vazamento do nome de um vencedor do Nobel é algo raro. A Academia Sueca se esforça para que os debates aconteçam em sigilo. A lista de indicados de cada categoria permanece em sigilo durante 50 anos.

Depois da confusão, o Nobel foi atribuído a Alexei Ekimov, de 78 anos e nascido na Rússia, e Louis Brus, de 80 anos e nascido nos Estados Unidos, "pela descoberta que é possível fabricar pontos quânticos"; e a Moungi Bawendi, de 62 anos e nascido na França, por ter "elaborado um método de síntese que torna os pontos quânticos amplamente utilizáveis", disse Heiner Linke, membro do Comitê do Nobel de Química.

Louis Brus é professor na Universidade de Columbia, em Nova York; Alexei Ekimov foi cientista chefe da empresa Nanocrystals Technology, com sede nos Estados Unidos; e Moungi Bawendi é professor no Massachusetts Institute of Technology (MIT).

"Os laureados com o Nobel de Química em 2023 conseguiram produzir partículas tão pequenas que suas propriedades são determinadas por fenômenos quânticos", explicou a Academia.